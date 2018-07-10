Представитель Минкоммерции рассказал о смягчении влияния торговых трений между КНР и США

10 июля 2018 17:45 (UTC+04:00)

Официальный представитель Министерства коммерции КНР рассказал о мерах, направленных на смягчение влияния торговых трений между КНР и США на предприятия, сообщает агентство Синьхуа.

По его словам, Китай был вынужден принять необходимые ответные меры в ответ на введение американской стороной дополнительных тарифов 6 июля.

Китайская сторона в должной степени изучила вопрос о замещении импортной продукции, а также учла общее влияние на торговлю и инвестиции в процессе составления списка американских экспортных товаров, которые попадут под контрмеры, добавил он.

В то же время будут приняты нижеперечисленные меры:

-Во-первых, продолжать оценивать степень влияния новых тарифов на различные типы предприятий.

-Во-вторых, новые налоговые поступления от контрмер будут направлены в первую очередь на смягчение воздействия на предприятия и их сотрудников.

-В-третьих, поощрять предприятия к корректировке структуры импорта и увеличивать объем импорта соевых бобов и шрота, других видов сельхозпродукции, а также аквапродукции и автомобилей из других стран и регионов мира.

-В-четвертых, ускорить претворение в жизнь решений Госсовета КНР от 15 июня с.г. относительно активного и эффективного использования иностранных инвестиций, а также содействия качественному экономическому развитию с целью усиления защиты законных прав и интересов предприятий и создания лучшей инвестиционной среды.

Официальный представитель Минкоммерции Китая отметил, что портфель мер будет постоянно совершенствоваться, и будут приветствоваться советы и предложения со стороны общественности.

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