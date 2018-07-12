Китайская компания вложит 240 млн евро в производство аккумуляторов в Германии

12 июля 2018 16:20 (UTC+04:00)

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited.(CATL) и правительство области Тюрингия Германии подписали инвестиционное соглашение, согласно которому компания CATL создаст производственную базу аккумуляторов и центр по разработке технологий интеллектуального производства в городе Эрфурт данной области, а объем инвестиций достигнет 240 миллионов евро, сообщает Жэньминь жибао

Как планируется, производственная база будет введена в эксплуатацию в 2021 году, а достигнет производственной мощности в 14 гигаватт-час в 2022 году и предоставит около 600 рабочих мест для местных жителей. Клиентами базы станут BMW, Volkswagen, Daimler AG, Jaguar Land Rover, PSA Peugeot Citroën и другие известные автопроизводители.

По словам председателя правления компании CATL Цзэн Юйцюнь, посредством создания предприятия в Германии компания CATL надеется внедрить передовую аккумуляторную технику в этой стране, в то же время, находясь ближе к европейским клиентам, компания сможет вовремя предоставлять решения вопросов и оперативно реагировать на запросы клиентов.

Министр экономики Тюрингии Германии (Вольфганг Тифензе) Wolfgang Tiefensee сказал, что инвестиции компании CATL являются одними из крупнейших инвестиций в последние десять лет в данной области, что имеет глубокое значение как для компании, области Тюрингия, так и для развития производства автомобилей на новых источниках энергии в Европе.

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