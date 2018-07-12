Сянган, Чжухай и Аомэнь свяжет "большой информационный мост" (ФОТО)

12 июля 2018 19:58 (UTC+04:00)

На большом мосту Сянган - Чжухай - Аомэнь закончено строительство инфраструктуры для мобильной связи, сообщает Синьхуа со ссылкой на гуандунское подразделение китайской телекоммуникационной компании China Tower

Три ведущих оператора Китая - China Telecom, China Mobile и China Unicom - уже провели приемочно-проверочные тесты сети.

Планирование, проектирование и строительство "большого информационного моста" и автомобильного моста Сянган - Чжухай - Аомэнь велись одновременно и неразрывно друг от друга.

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