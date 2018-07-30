В Пекине пять человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом

30 июля 2018 08:16 (UTC+04:00)

Пять человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса в Пекине, еще один человек получил травмы, говорится в заявлении транспортной полиции китайской столицы, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник около 3.00 по местному времени на северном участке пятого транспортного кольца в районе Чаоян, когда водитель транспортного средства, применяемого для выполнения дорожных работ, припарковался на аварийной полосе, чтобы приступить к работе по ремонту дороги.

Чуть позже в заднюю часть припаркованной на аварийной полосе машины врезался микроавтобус, находившиеся в нем пять пассажиров погибли на месте, водитель с травмами был направлен в больницу.

Полиция приступила к расследованию инцидента.

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