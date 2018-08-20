Китай предложил АСЕАН совместные учения в Южно-Китайском море

Китай предложил странам-членам АСЕАН проводить на регулярной основе совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

Источник также подчеркнул, что Пекин также предложил не проводить совместные с зарубежными странами учения без предварительного уведомления других стран в регионе. Агентство предположило, что речь может идти в первую очередь об учениях с США.

У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

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