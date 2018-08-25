Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР

25 августа 2018 15:22 (UTC+04:00)

Заявления США о том, что Китай повлиял на переговоры Вашингтона с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова являются безответственными и идущим наперекор фактам, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, передает РИА Новости.

"Заявления американской стороны идут вразрез с фактами, являются безответственными. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этим и уже сделали представление американкой стороне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить визит в КНДР, который планировался на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, из-за гораздо более жесткой торговой позиции с Китаем, Пекин не "помогает в процессе денуклеаризации, как раньше".

Ещё ранее Трамп заявлял, что Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации.

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