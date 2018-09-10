В Пекине открылся второй на территории Китая интернет-суд

10 сентября 2018 08:54 (UTC+04:00)

Официальная церемония открытия интернет-суда прошла в воскресенье в китайской столице, пекинский интернет-суд стал вторым на территории Китая, сообщается в заявлении на сайте новой судебной инстанции, передает РИА Новости.

Ранее Верховный народный суд КНР заявил о планах создать два новых интернет-суда в Пекине и Гуанчжоу по опыту открывшегося в августе прошлого года суда в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян.

"Интернет-суд официально открылся в Пекине 9 сентября 2018 года в качестве конструктивного ответа на новые потребности в сфере правосудия в эпоху интернета, а также в качестве мер по углублению комплексных реформ судебной системы и улучшению комплексного администрирования киберпространства", — говорится в опубликованном в понедельник утром заявлении.

Уточняется, что суд будет работать по принципу "подача и рассмотрение дела посредством интернета", то есть заинтересованному лицу нет необходимости физически присутствовать в суде, все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, можно осуществить на сайте инстанции. Слушания и объявление приговора также будут проходить онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

Помимо этого, пекинский интернет-суд будет предоставлять такие услуги, как оценка рисков при помощи технологий искусственного интеллекта, автоматическая подача заявления, оперативное изучение предоставленных документов, это позволит истцу быстро получать информацию о том, каких документов не хватает.

Основным направлением деятельности суда будут дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете, споры о доменах. В настоящий момент в суде работают 38 судей.

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