Корпорация Alibaba и российские компании создали совместное предприятие

11 сентября во Владивостоке компания Alibaba объявила о новом стратегическом партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций, компаниями MegaFon и Mail.ru, а также о создании совместного предприятия AliExpress Russia, сообщают китайские СМИ.

В работу данного совместного предприятия входит сервис компании AliExpress на рынке России. AliExpress является платформой онлайн-торговли, созданной корпорацией Alibaba для международного рынка. Представитель Alibaba отметил, что данное сотрудничество позволит ускорить развитие российской цифровой экономики и поможет построить коммерческую инфраструктуру в будущем.

В этот же день на Восточном экономическом форуме состоялось подписание соглашения четырьмя сторонами. На церемонии подписания также присутствовал председатель Совета директоров корпорации Alibaba Ма Юнь.

Ранее Ма Юнь принял участие на круглом столе предпринимателей в рамках Восточного экономического форума. По словам Ма Юня, несмотря на то, что в следующем году он покидает компанию, работа корпорации Alibaba в России всегда будет придерживаться твердых правил и соответствовать общей выгоде для Китая и России. Президент В. Путин отметил, что российское правительство будет всеми силами поддерживать развитие Alibaba в России.

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