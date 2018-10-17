Китай намерен укреплять взаимовыгодные связи с внешним миром, несмотря на давление США

Китайские власти уверены в дальнейшем успешно экономическом развитии страны и намерены укреплять взаимовыгодные связи с другими государствами, несмотря на возрастающее давление Вашингтона. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает в среду ТАСС.

"То, какой выбор сделают другие страны, осуществляя с Китаем сотрудничество, будут ли они наращивать взаимодействие, в том числе в области экономики и инвестиций, - зависит от того, насколько им самим это будет выгодно, - отметил он, отвечая на вопрос о том, способен ли Китай успешно развиваться и сохранить внешнеэкономических партнеров в условиях постоянного усиливающегося давления Соединенных Штатов. - Китай сможет обеспечить собственное успешное развитие, даже несмотря на наличие ряда внутренних и внешних дестабилизирующих факторов".

По словам дипломата, в долгосрочной перспективе китайская экономика "продолжит развиваться в позитивном ключе". "Мы заявляем это с твердой уверенностью", - подчеркнул Лу Кан.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10 процентов на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25 процентов. КНР ответила пошлинами в размере от 5 до 10 процентов на импорт из США на сумму 60 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

Согласно статистике ООН, Китай привлек в первом полугодии 2018 года на 6 процентов больше прямых иностранных инвестиций из-за рубежа, чем за тот же период прошлого года, и стал мировым лидером по этому показателю (70 миллиардов долларов). На втором месте Великобритания (65,5 миллиардов долларов), на третьем - США (46,5 миллиардов долларов).

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