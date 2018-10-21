На шахте в Китае 22 человека заблокированы под землей после горного удара

21 октября 2018 07:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере 22 человека заблокированы под землей на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун в результате горного удара, приведшего к обвалу горных пород, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел в субботу вечером около 23.00 по местному времени на шахте компании "Лунюнь" в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун.

В настоящий момент продолжаются спасательные работы, о состоянии горняков информации пока нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидеры Китая и США предварительно договорились о встрече
Китай 20 октября 14:30
Уровень зарегистрированной безработицы в сентябре в Китае составил 4,9%
Китай 20 октября 11:11
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
Китай 20 октября 09:46
Международный форум "Один пояс, один путь" в Беларуси запланирован на июнь 2019 года
Беларусь 20 октября 09:25
Число новых предприятий с участием зарубежных инвестиций в Китае выросло на 95,1%
Китай 19 октября 19:25
BP начала строительство нового завода по производству смазочных материалов в китайском городе Тяньцзинь
Китай 19 октября 19:22
Лента новостей
В районе Центральноиндийского хребта произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 08:37
Здесь и сейчас: невероятный концерт американского рэпера Wordsmith в Баку (ФОТО)
Культура 08:13
В Японии вертолет из-за неисправности пролил в полете 600 кг жидкого бетона
Другие страны 08:09
В США спустили на воду две новейшие ударные атомные подлодки
США 07:29
Помпео: США хотят, чтобы Иран не сомневался в их военном превосходстве
США 06:11
В штате Нью-Йорк небольшой самолет приземлился на шоссе
США 05:36
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4
В мире 05:07
Жертвами столкновений в Нигерии стали более 50 человек
Другие страны 04:25
Глава МИД Германии не видит оснований для поставки оружия Эр-Рияду
Европа 04:00