В МИД КНР считают, что народ Сирии должен сам определить будущее своей страны

20 декабря 2018 12:03 (UTC+04:00)

Будущее Сирии должно определяться только народом этой арабской страны. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на брифинге по просьбе корреспондента ТАСС прокомментировала решение администрации США вывести американские войска из Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время Сирийский кризис находится на ключевом этапе. Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии. Будущее страны должно определяться только сирийским народом", - указала она.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны предпримут совместные действия для создания условий для запуска определяемого сирийской стороной всеобъемлющего политического процесса и оказания содействия скорейшему урегулированию Сирийского кризиса надлежащим образом", - резюмировала дипломат.

В среду президент США отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии. Американские военные приступили к выполнению приказа главы государства о выводе войск в кратчайшие сроки. Трамп написал в Twitter, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента. По данным агентства Reuters, США намерены вывести войска с территории Сирии в течение 60-100 дней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане будет построен цементный завод стоимостью свыше $600 млн
Бизнес 12:33
КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике
Другие страны 12:07
На поверхности Марса впервые установили сейсмометр
США 11:55
Индексы бирж материкового Китая упали на фоне повышения ставки ФРС США
Китай 10:18
Около 1,5 тыс. человек вернулись в свои дома в освобожденном пригороде Дамаска
Арабские страны 10:11
Сенаторы США опасаются, что вывод войск из Сирии приведет к усилению позиций РФ и Ирана
США 10:01
Лента новостей
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
Объем перевалки грузов через порты Турции превысил 300 млн тонн – министерство
Бизнес 13:40
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:23
Казахстанская страховая компания объявила тендер
Тендеры 13:17
Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)
Социум 13:16
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 13:09
В Азербайджане до 93% учащихся обучается на родном языке - министр
Общество 13:05