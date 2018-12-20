В МИД КНР считают, что народ Сирии должен сам определить будущее своей страны

Будущее Сирии должно определяться только народом этой арабской страны. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на брифинге по просьбе корреспондента ТАСС прокомментировала решение администрации США вывести американские войска из Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время Сирийский кризис находится на ключевом этапе. Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии. Будущее страны должно определяться только сирийским народом", - указала она.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны предпримут совместные действия для создания условий для запуска определяемого сирийской стороной всеобъемлющего политического процесса и оказания содействия скорейшему урегулированию Сирийского кризиса надлежащим образом", - резюмировала дипломат.

В среду президент США отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии. Американские военные приступили к выполнению приказа главы государства о выводе войск в кратчайшие сроки. Трамп написал в Twitter, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента. По данным агентства Reuters, США намерены вывести войска с территории Сирии в течение 60-100 дней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.