Оснащенные ИИ экскурсионные автобусы запущены в Шанхае

Двухярусные экскурсионные автобусы, оснащенные технологиями искусственного интеллекта (ИИ), сданы в пробную эксплуатацию в китайском мегаполисе Шанхай, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Новые автобусы, разработанные китайским ведущим интернет-поисковиком Байду и одной из шанхайских туристических компаний, призваны сделать экскурсию по городу более комфортной с помощью технологий ИИ.

Туристы могут сесть на автобус, пройдя процедуру распознавания лиц, при этом билеты не требуются. В автобусе предоставляются беспроводные электронные переводчики, с помощью которых туристы могут получить нужную информацию.

Электронные переводчики работают на английском, японском, корейском, тайском, русском, испанском, немецком и арабском языках.

В настоящий момент открыты два маршрута для этих экскурсионных автобусов, которыми охвачено большинство знаменитых достопримечательностей и традиционных экскурсионных мест Шанхая.

В январе 2019 года в официальную эксплуатацию будут сданы 10 новых экскурсионных автобусов, а позднее в этом году их парк будет пополнен еще 10.

Напомним, что Байду и муниципалитет Шанхая в ноябре этого года подписали рамочное соглашение по стратегическому сотрудничеству, нацеленное на превращение Шанхая в "умный" город.

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