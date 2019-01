Количество грузовых поездов "Китай-Европа" растет в Центральном Китае

Число грузовых поездов "Китай-Европа" значительно увеличилось в Центральном Китае в 2018 году, заявили власти, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

По данным компании Zhengzhou International Center Development and Construction Co., Ltd., в прошлом году между г. Чжэнчжоу, административным центром центральнокитайской провинции Хэнань, и зарубежными городами было запущено 752 грузовых ж/д состава, с увеличением показателя на 50 проц. в годовом выражении.

По данным компании, поездами было перевезено около 350 тыс. тонн грузов общей стоимостью более 3,2 млрд долл. США.

Менее чем за шесть лет между г. Чжэнчжоу и зарубежными городами было запущено 1760 поездов, которые доставили около 850 тыс. тонн грузов на сумму 8,5 млрд долл. США.

В 2018 году эти грузовые поезда в основном соединяли Чжэнчжоу с Гамбургом и Мюнхеном в Германии, с бельгийским городом Льеж, а также с городами Центральной Азии.

Вышеуказанная компания планирует запустить 1300 грузовых ж/д составов в 2019 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.