Обвиняемый в шпионаже в пользу Китая экс-сотрудник Huawei не признал своей вины

18 января 2019 20:10 (UTC+04:00)

Бывший сотрудник китайской компании Huawei, гражданин Китая Ван Вэйцзин, задержанный Агентством внутренней безопасности (АВБ) Польши по обвинению в шпионаже в пользу своей страны, отказался признать свою вину. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Говоря о моем задержании 8 января по подозрению в шпионаже против Польши, я решительно заявляю, что невиновен", - говорится в заявлении обвиняемого, предоставленном агентству его адвокатом.

11 января заместитель координатора польских спецслужб в правительстве Польши Мачей Вонсик сообщил о задержании граждан Польши и Китая. Оба задержанных обвиняются в сотрудничестве с разведкой КНР. За такие действия в польском праве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, суд уже постановил применить к подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста на срок три месяца.

По данным Польского телевидения, китаец Ван Вэйцзин являлся директором по вопросам продаж в польском отделении компании Huawei. Поляк Петр Д. до 2011 года занимал высокий пост в АВБ и работал над обеспечением информационной безопасности. Он располагал данными о функционировании сети правительственной связи, предназначенной для секретной передачи информации первым лицам в государстве.

Как сообщает телеканал, спецслужбы Польши провели обыск в домах обоих подозреваемых, в офисе Huawei, а также телекоммуникационной компании Orange, где работал Петр Д. Польские СМИ также отмечают, что подозреваемые в шпионаже не признали свою вину.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Китая в РФ: Для иностранных дипкорпусов в России следует организовать посещение Баку, чтобы увидеть динамичное развитие Азербайджана
Общество 18:42
Китай выступил против обновленной стратегии США по ПРО
Китай 17:36
Ученые из Китая открыли ген, заставляющий человека толстеть
Китай 17:26
Прогноз: Цена Brent продолжает получать поддержку
Энергетика 15:59
Huawei инвестирует $100 млрд в комплексное развитие сетевых технологий
Китай 14:14
В Пекине призвали полицию противостоять "цветным революциям"
Китай 12:14
Лента новостей
Россия и Туркменистан готовятся к переговорам в верхах
Туркменистан 21:26
В Вашингтоне началась встреча Помпео и эмиссара КНДР
США 20:55
Статья в Foreign Policy - очередной черный пиар антиазербайджанских сил
Политика 20:40
Кямран Набизаде: В ближайшее время Азербайджан сможет выйти на самообеспечение по многим видам товаров (ФОТО)
Бизнес 20:06
В Индии две женщины погибли после стрельбы на свадьбе
Другие страны 19:45
Армения загнана в угол и потеряла традиционных союзников - азербайджанский депутат
Политика 19:43
Говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо - ответ российскому МИДу
Политика 19:39
Азербайджан расширяет применение риск-менеджмента
Бизнес 19:04
В Берлине призвали к конкретному разговору с США о снятии пошлин
Европа 19:02