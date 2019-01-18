Обвиняемый в шпионаже в пользу Китая экс-сотрудник Huawei не признал своей вины

Бывший сотрудник китайской компании Huawei, гражданин Китая Ван Вэйцзин, задержанный Агентством внутренней безопасности (АВБ) Польши по обвинению в шпионаже в пользу своей страны, отказался признать свою вину. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Говоря о моем задержании 8 января по подозрению в шпионаже против Польши, я решительно заявляю, что невиновен", - говорится в заявлении обвиняемого, предоставленном агентству его адвокатом.

11 января заместитель координатора польских спецслужб в правительстве Польши Мачей Вонсик сообщил о задержании граждан Польши и Китая. Оба задержанных обвиняются в сотрудничестве с разведкой КНР. За такие действия в польском праве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, суд уже постановил применить к подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста на срок три месяца.

По данным Польского телевидения, китаец Ван Вэйцзин являлся директором по вопросам продаж в польском отделении компании Huawei. Поляк Петр Д. до 2011 года занимал высокий пост в АВБ и работал над обеспечением информационной безопасности. Он располагал данными о функционировании сети правительственной связи, предназначенной для секретной передачи информации первым лицам в государстве.

Как сообщает телеканал, спецслужбы Польши провели обыск в домах обоих подозреваемых, в офисе Huawei, а также телекоммуникационной компании Orange, где работал Петр Д. Польские СМИ также отмечают, что подозреваемые в шпионаже не признали свою вину.

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