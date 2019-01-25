Полиция возбудила уголовное дело после серии взрывов на северо-востоке Китая

Серия взрывов произошла в пятницу в городе Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь, северо-восток Китая). Как говорится в заявлении полиции города, к настоящему времени подтверждена гибель одного человека, еще один получил ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 15:13 по местному времени на подземной парковке торгового комплекса взорвалось несколько автомобилей. Спустя три минуты еще один взрыв прогремел в офисном помещении на первом этаже 30-этажного жилого дома.

Ранее СМИ сообщали о взрыве на 30-м этаже жилого здания. Эта информация проверяется.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.

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