Китай выступил против выхода США из ДРСМД

2 февраля 2019 12:41 (UTC+04:00)

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путем диалога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает против денонсации договора Соединенными Штатами. Призываем США и Россию посредством конструктивного диалога надлежащим образом разрешить разногласия", - говорится в документе.

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