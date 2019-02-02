Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путем диалога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает против денонсации договора Соединенными Штатами. Призываем США и Россию посредством конструктивного диалога надлежащим образом разрешить разногласия", - говорится в документе.