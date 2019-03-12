В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета

12 марта 2019 16:00 (UTC+04:00)

Рейс китайской авиакомпании LuckyAir вновь был вынужденно задержан, а 260 пассажиров эвакуированы после того, как две пассажирки решили бросить монеты на удачу в сторону двигателя самолета, пишет газета China Daily, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел 10 марта в аэропорту города Цзинань провинции Шаньдун. Сотрудники аэропорта заметили, что две пассажирки рейса 8L9616, который направлялся в город Чэнду, во время посадки бросали в сторону самолета монеты.

Женщины были задержаны, рейс из соображений безопасности пришлось задержать на два часа, а 260 пассажиров были эвакуированы.

Сотрудники аэропорта обнаружили под трапом две монеты по одному юаню. После проверки капитан корабля заключил, что монеты не представляли угрозы для двигателя, так как между трапом и двигателем достаточно большое расстояние.

Пассажирки позднее сознались, что бросали монеты на удачу. Будут ли им предъявлены обвинения, пока не сообщается.

Это уже не первый подобный случай с рейсами этой авиакомпании. Предыдущий инцидент произошел в феврале этого года в аэропорту города Аньцин, когда один из пассажиров рейса 8L9960 во время посадки решил бросить монетки в двигатель самолета на удачу. Неоднозначный поступок пассажира вовремя заметили сотрудники аэропорта, и в целях обеспечения безопасности рейс был отменен, а пассажиры вынужденно оставались в аэропорту Аньцина более 17 часов. Авиакомпания из-за задержки понесла финансовые потери в размере около 14 миллионов юаней (около 2,1 миллиона долларов). Авиаперевозчик заявил, что намерен подать иск на нарушителя.

Схожий инцидент произошел в июне 2018 года, когда рейс авиакомпании China Southern Airlines CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу со 150 пассажирами на борту отложили после того, как сотрудники аэропорта задержали пассажирку, бросавшую монеты в двигатель самолета. Позже выяснилось, что монетки старушка бросала на удачу, а по причине ее преклонного возраста власти решили не подвергать женщину наказанию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Саудовский самолет вернулся в аэропорт из-за забытого ребенка
Арабские страны 15:24
В МИД КНР заявили о негативном влиянии на США слов Трампа о противостоянии с РФ и Китаем
Китай 13:34
В Китае разбился военный самолет
Китай 13:00
В Китае археологи обнаружили лакированный гроб с изображениями четырех мифических существ
Китай 11:27
В результате столкновения двух судов на востоке Китая без вести пропали 12 человек
Китай 07:39
Переговорщики из США и Китая обсудили детали торгового соглашения
США 06:23
Лента новостей
Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации
Россия 16:07
Президент Польши заявил о наращивании военных расходов
Европа 16:04
Georgian Airways проводит акцию протеста у аэропорта Тбилиси
Грузия 16:02
Сегодня немалое число граждан Азербайджана нуждается в трансплантации органов - Ахлиман Амирасланов
Общество 16:01
Азербайджанская артиллерия заняла огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:59
В Азербайджане есть все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев - депутат
Политика 15:56
Строительная готовность моста между Азербайджаном и Россией составляет 60%
Общество 15:54
В текущем году проложен газопровод протяженностью более 80 км - «Азеригаз»
Энергетика 15:46
Там, где тонули верблюды… Подарок от Иззета Багирова (ФОТО)
Культура 15:40