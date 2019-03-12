В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета

Рейс китайской авиакомпании LuckyAir вновь был вынужденно задержан, а 260 пассажиров эвакуированы после того, как две пассажирки решили бросить монеты на удачу в сторону двигателя самолета, пишет газета China Daily, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел 10 марта в аэропорту города Цзинань провинции Шаньдун. Сотрудники аэропорта заметили, что две пассажирки рейса 8L9616, который направлялся в город Чэнду, во время посадки бросали в сторону самолета монеты.

Женщины были задержаны, рейс из соображений безопасности пришлось задержать на два часа, а 260 пассажиров были эвакуированы.

Сотрудники аэропорта обнаружили под трапом две монеты по одному юаню. После проверки капитан корабля заключил, что монеты не представляли угрозы для двигателя, так как между трапом и двигателем достаточно большое расстояние.

Пассажирки позднее сознались, что бросали монеты на удачу. Будут ли им предъявлены обвинения, пока не сообщается.