Около 640 пострадавших доставили в больницы Китая после взрыва на химзаводе

После взрыва на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу в 16 местных больниц доставили около 640 пострадавших с травмами разной степени тяжести, говорится в заявлении правительства провинции, поступившем в распоряжение РИА Новости, передает Trend.

"В настоящее время в оказании необходимой медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, 90 карет скорой помощи, в 16 больниц доставили около 640 пострадавших", - говорится в документе.

По последним данным, в результате взрыва погибли 44 человека, 32 находятся в критическом состоянии, 58 – в тяжелом.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14:00 по местному времени. Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14:48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

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