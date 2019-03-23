В Китае офицера дорожной полиции судят за взятки на $6,2 млн

Офицер дорожной полиции города Чанша провинции Хунань в центральной части Китая предстал перед судом по делу о получении взяток в особо крупных размерах, в размере 42 млн юаней (примерно $6,4 млн). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило издание Caixin.

По его данным, сотрудник правоохранительных органов по фамилии Сяо через агентов предлагал водителям за плату аннулировать накопленные штрафы. Согласно материалам следствия, совместно с сообщниками, которым за каждую нелегальную сделку полагались комиссионные в размере до 2,2 тыс. юаней (около $330), полицейский продолжал заниматься противозаконным бизнесом с 2010 по 2017 годы.

Обвиняемый уже признал свою вину и заявил о своем искреннем раскаянии. Приговор по его делу будет вынесен в ближайшее время.

Согласно китайскому законодательству, за получение индивидуальным лицом взяток в размере свыше 100 тыс. юаней полагается тюремный срок от 10 лет до пожизненного лишения свободы, а также конфискация имущества. При особо крупных нарушениях предусмотрена смертная казнь.

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