На северо-востоке Китая из-за лесного пожара эвакуировали не менее 11 тыс. человек

18 апреля 2019 06:11 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 тыс. человек эвакуированы в результате лесного пожара вблизи горы Ципань в городе Шэньян в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил портал "Чжунго синьвэнь ван".

По его данным, возгорание произошло в среду в 13:50 по местному времени, огонь быстро распространился по лесу из-за сильного ветра. Сообщается, что в тушении пожара были задействованы более 4 тыс. человек, два вертолета, шесть беспилотных летательных аппарата и свыше 150 пожарных машин.

По состоянию на 21:40 более 11 тыс. местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. О жертвах в городе, население которого составляет порядка 8,3 млн человек, пока не сообщалось.

Причина пожара устанавливается.

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