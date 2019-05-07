125-я Гуанчжоуская ярмарка показала рост экспортных сделок между странами и районами вдоль "Пояса и пути"

Сегодня завершила работу 125-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров Гуанчжоуская ярмарка. В этом году наблюдалось некоторое снижение объема экспортных операций и числа покупателей по сравнению с прошлым годом, однако ситуация с экспортными сделками между странами и районами вдоль "Пояса и пути" сложилась благоприятная, торговый оборот продемонстрировал почти 10- процентный рост по сравнению с показателем прошлого года, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

В этом году на ярмарке собрались покупатели из 213 стран и районов, число участников приблизилось к 200 тыс человек, что на 3,88 проц меньше по сравнению с ярмаркой 2018 года. Общая стоимость заключенных экспортных сделок составила около 199,5 млрд юаней /29,73 млрд долларов США/, снизившись на 1,1 проц по сравнению с прошлогодней ярмаркой.

Страны и районы вдоль "Пояса и пути" заключили экспортные сделки на сумму 10,63 млрд долларов США, показав 9,9-процентный рост по сравнению с прошлым годом, что занимает 35,8 проц от общего объема заключенных сделок.

При этом число покупателей из стран и районов вдоль "Пояса и пути" достигло более 88 тыс человек, составив 45 проц от общего числа бизнесменов, что говорит об увеличении данного показателя по сравнению с прошлым годом.

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