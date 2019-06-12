Парламент Гонконга перенес заседание по закону об экстрадиции

12 июня 2019 07:48 (UTC+04:00)

Законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло заседание по рассмотрению поправок к закону об экстрадиции на фоне многотысячных протестов, которые в среду утром заблокировали движение в городе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с правилами процедуры 14 (3) председатель Законодательного собрания распорядился, чтобы заседание, которое должно было начаться в среду в 11.00, было перенесено на более позднее время", - говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.

Отмечается, что время заседания будет определено позже.

Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.

Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году
Китай 07:10
В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции
Китай 05:58
Трамп заявил, что Китай "очень сильно хочет" заключить торговое соглашение с США
Китай 11 июня 22:17
В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути
Экономика 11 июня 15:46
Растет объем перевозок в Китай и ЕС через Казахстан
Бизнес 11 июня 14:45
Китайский авианосец прошел между японскими островами
Китай 11 июня 11:20
Лента новостей
Uber к 2023 году запустит в Мельбурне воздушное такси
В мире 08:45
Экс-военачальник подозревается в подготовке покушений на лидеров Индонезии
Другие страны 08:30
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 08:05
Трамп проинформировал Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом
США 07:25
В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году
Китай 07:10
Ашхабад и Баку высоко оценивают значимость Транскаспийской высокоскоростной информационной магистрали
Энергетика 07:00
Авианосец США участвует в совместных с Японией учениях в Южно-Китайском море
США 06:44
Маск спрогнозировал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года
В мире 06:22
В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции
Китай 05:58