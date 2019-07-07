Демонстранты в Гонконге запланировали акцию протеста в материковой части города

Продемократические активисты, ранее устраивавшие протесты в центральных районах на острове Гонконг, в воскресенье намерены впервые провести демонстрацию в материковой части города. Ожидается, что она соберет около 2 тыс. человек, сообщает радиостанция RTHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники шествия соберутся во второй половине дня в популярном туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследуют к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР.

Цель акции - привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге, где продолжаются массовые протесты против попытки властей инициировать законопроект об экстрадиции. Организаторы шествия обещают, что оно будет носить мирный и спокойный характер, его участники не намерены врываться внутрь здания вокзала и вступать в конфронтации.

Туристические агентства, принимающие группы из материкового Китая, призвали их избегать появления в районе протестов. Шествие потребует перекрытия ряда улиц, в связи с чем полиция предупредила о дорожных пробках.

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