Демонстранты в Гонконге запланировали акцию протеста в материковой части города

7 июля 2019 09:51 (UTC+04:00)

Продемократические активисты, ранее устраивавшие протесты в центральных районах на острове Гонконг, в воскресенье намерены впервые провести демонстрацию в материковой части города. Ожидается, что она соберет около 2 тыс. человек, сообщает радиостанция RTHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники шествия соберутся во второй половине дня в популярном туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследуют к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР.

Цель акции - привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге, где продолжаются массовые протесты против попытки властей инициировать законопроект об экстрадиции. Организаторы шествия обещают, что оно будет носить мирный и спокойный характер, его участники не намерены врываться внутрь здания вокзала и вступать в конфронтации.

Туристические агентства, принимающие группы из материкового Китая, призвали их избегать появления в районе протестов. Шествие потребует перекрытия ряда улиц, в связи с чем полиция предупредила о дорожных пробках.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Протестующие студенты отказались от встречи с главой администрации Гонконга
Другие страны 5 июля 10:56
В Гонконге полиция готовится задержать участников штурма парламента
Китай 4 июля 08:10
Парламент Гонконга отменил ближайшие заседания после погрома
Другие страны 2 июля 11:17
В Гонконге нормализовалась ситуация после протестов
В мире 2 июля 07:13
Китай посоветовал Британии не вмешиваться в дела Гонконга
Другие страны 1 июля 13:41
В Грузии пять студентов продолжают голодовку с требованием отставки главы МВД
Грузия 30 июня 21:49
Лента новостей
Власти Британии выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации
Европа 10:49
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
США 10:11
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск относительно спокойно
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
В Афганистане произошел взрыв
Другие страны 09:30
Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC
Спорт 09:27
Туркменистан нацелен на создание электронной промышленности
Бизнес 09:16
Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации
В мире 09:14
В Казахстане учрежден процесс погашения потребительских займов
Бизнес 09:05
МВФ надеется, что экономические показатели Грузии останутся в согласованных параметрах
Бизнес 09:01