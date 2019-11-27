В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США

27 ноября 2019 07:19 (UTC+04:00)

Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику США главным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день далека от мирной, напряженность в "горячих точках" увеличивается, политическая нестабильность и кризис продолжают наносить ущерб ряду региональных стран", - указал помощник министра на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине.

По его словам, "нынешняя ситуация на Ближнем Востоке стала результатом целого ряда факторов", включая усиление этнических, геополитических и религиозных противоречий.

Среди этих факторов он выделил то, что "США, оставаясь единственной в мире сверхдержавой и имея колоссальное влияние на Ближнем Востоке, проводят эгоистичную и одностороннюю политику, которая приносит блага сильным за счет слабых, что остается главным фактором тяжелого положения в сфере безопасности, наблюдаемого в регионе".

"Глобальный мир останется лишь иллюзией без обеспечения безопасности на Ближнем Востоке",- подчеркнул Чэнь Сяодун.

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