В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения

24 декабря 2019 10:00 (UTC+04:00)

Власти Китая планируют до конца следующего года покрыть сетью пятого поколения все города окружного значения, к настоящему моменту коммерческое использование 5G ведется лишь в 50 крупнейших городах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства промышленности и информатизации КНР.

Соответствующее решение было озвучено в ходе общенациональной рабочей конференции по вопросам промышленности и информатизации, где также сообщалось, что к настоящему моменту по всей стране установлено уже более 126 тысяч базовых станций 5G.

"Мы намерены уверенно развивать развертывание сетей 5G и стремиться к тому, чтобы до конца 2020 года покрыть сетью пятого поколения все города окружного значения", - говорится в заявлении.

Коммерческое использование сетей пятого поколения началось в КНР с 1 ноября, лицензии на коммерческое использование 5G есть у основных сотовых операторов страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также у Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

По состоянию на конец сентября, три основных сотовых оператора по всей стране установили более 80 тысяч базовых станций 5G, к концу года их число планируется довести до 130 тысяч.

Первоначально коммерческое использование сети пятого поколения началось в 50 крупнейших городах, среди которых Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Нанкин, Тяньцзинь, Ухань, Цзинань.

5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

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