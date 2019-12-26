Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в четверг на территории городского округа Сяогань провинции Хубэй (центральная часть Китая). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки были зарегистрированы в 18:36 по местному времени. Эпицентр находился в районе уезда Инчэн, очаг залегал на глубине около 10 км.

Информация о пострадавших или разрушениях в городском округе с населением более 5,3 млн человек пока не поступала.

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