Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Китае

26 декабря 2019 16:18 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в четверг на территории городского округа Сяогань провинции Хубэй (центральная часть Китая). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки были зарегистрированы в 18:36 по местному времени. Эпицентр находился в районе уезда Инчэн, очаг залегал на глубине около 10 км.

Информация о пострадавших или разрушениях в городском округе с населением более 5,3 млн человек пока не поступала.

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