Tesla раньше срока передала покупателям первую партию собранных в Шанхае электромобилей

30 декабря 2019 12:07 (UTC+04:00)

Первая партия собранных на заводе американской компании Tesla в Шанхае электромобилей в понедельник передана покупателям. Об этом сообщил информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 15 автомобилях Tesla Model 3. Ранее компания планировала сделать это в 2020 году, однако строительство завода и налаживание производства идет с опережением графика. Первыми клиентами стали сотрудники предприятия, еще одна партия машин будет передана в ближайшее время.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган недалеко от Шанхая и корпорацией "Линьган". Tesla планирует постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. Строительство первого за пределами США завода Tesla находится на завершающей стадии. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто (Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае вынесли приговор генетику, заявившему об изменении ДНК детей
Китай 10:01
Китай запустил высокоскоростную ж/д в рамках подготовки к ОИ-2022
Китай 08:51
Не менее 15 тыс. туристов были заблокированы на трассе в Китае из-за снегопада
Китай 08:14
Huawei запустила в Узбекистане систему "умного образования"
ИКТ 29 декабря 14:44
ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем
Политика 29 декабря 00:54
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком
Арабские страны 28 декабря 16:32
Лента новостей
Американские интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе Wikipedia
США 12:40
В Уджаре и Гёйчае сданы в эксплуатацию жилые здания для вынужденных переселенцев (ФОТО)
Общество 12:37
Отмечен рост турпотока из Азербайджана в Турцию
Туризм 12:37
Официальный курс узбекского сума на 31 декабря - 6 января
Финансы 12:25
К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
США 12:25
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО)
Общество 12:22
Главный индекс Токийской биржи достиг максимума почти за 30 лет
Другие страны 12:08
Эльмар Мамедъяров: Наши внешнеполитические приоритеты остаются неизменными
Политика 12:03
Статус морских нефтегазовых контрактов в Туркменистане на декабрь-2019
Энергетика 12:02