В Китае распространяется неизвестная пневмония

31 декабря 2019 07:49 (UTC+04:00)

Власти китайского города Ухань в провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", - говорится в распространённом в понедельник сообщении городского комитета по здравоохранению.

В ведомстве подтвердили местным СМИ, что в настоящее время медики выясняют, к какому виду относится распростившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч. Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.

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