В Китае при падении автобуса в дыру на проезжей части погибли пассажиры

14 января 2020 08:23 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли, 16 пострадали в результате внезапного проседания проезжей части и падения рейсового автобуса в образовавшуюся в этом месте дыру в городе Синине на северо-западе Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее информационный портал SINA сообщал, что в ходе ЧП пострадали 13 человек, двое числились пропавшими без вести.

Авария произошла в понедельник в 17:36 по местному времени. На месте продолжают работать спасатели. Все пострадавшие находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Причина происшествия выясняется, ведется следствие.

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