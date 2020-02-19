Второй житель Гонконга скончался от коронавируса

Второй случай смерти от нового типа коронавируса выявлен на территории специального административного района Гонконг, скончался 70-летний мужчина, у которого 14 февраля подтвердили заболевание. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет газета South China Morning Post.

Согласно сведениям газеты, мужчина был пациентом больницы Принцессы Маргарет, там же, где 4 февраля скончалась первая жертва коронавируса.

Точная причина смерти пока не установлена, однако известно, что мужчина страдал от диабета и имел проблемы с почками.

Мужчина 22 января ездил на материк, 2 февраля почувствовал недомогание, 12 февраля он поступил в больницу Принцессы Маргарет, а 14 февраля ему подтвердили диагноз, к тому моменту мужчина был уже в критическом состоянии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.