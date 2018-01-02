Британка смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей

Жительница Великобритании смогла родить здорового ребенка на Новый год после восьми неудачных беременностей, передает РИА Новости со ссылкой на Mirror.



Как сообщается, Эмма Паркер и ее муж Крэйг в течение шести лет пытались завести ребенка. Однако восемь беременностей завершились плачевно для семьи.

В новогоднее утро на свет появился первенец Паркеров, которого назвали Чарли.

Отмечается, что Эмма должна была родить 9 января, но из-за осложнений 1 января ей решили сделать кесарево сечение.

Паркеры рассказали о своем восторге от рождения сына и сообщили, что ждут с нетерпением, когда смогут забрать малыша домой.

"Здорово, что у нас появился ребенок на Новый год, поскольку примерно в это время умерла моя бабушка. После ее смерти дедушка живет с нами, и ребенок в доме вернет в его жизнь краски", - сказала Эмма.

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