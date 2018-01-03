Неизвестные ограбили антикварный салон в Сен-Тропе на сотни тысяч евро

Вооруженные грабители похитили вечером во вторник ювелирные изделия стоимостью несколько сотен тысяч евро из антикварного салона в городе Сен-Тропе (юго-восток Франции). Об этом в среду сообщила газета Parisien, передает ТАСС.

Четверо людей в масках, вооруженные помповыми ружьями и автоматом Калашникова, ворвались в помещение, приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности.

В момент, когда преступники собирались скрыться, они натолкнулись на патруль жандармерии. Завязалась погоня на автомобилях, в ходе которой злоумышленники несколько раз обстреляли жандармов, никто из стражей порядка не пострадал.

Задержать преступников не удалось. В настоящее время поиск их идет во всем департаменте Вар. По мнению местной прокуратуры, речь идет об организованной банде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.