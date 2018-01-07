В Испании из-за снегопада на дорогах заблокированы тысячи машин

Несколько тысяч автомобилей оказались заблокированными на дорогах Испании из-за непогоды, несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные, передает РИА Новости.



Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны, сообщает Генеральное дорожное управление (DGT). Около 4 тысяч автомобилей оказались заблокированными, водители провели на этой дороге ночь. На ликвидацию последствий снегопада отправили около 250 военных.



Днем в воскресенье военное подразделение службы по чрезвычайным ситуациям (UME) сообщило, что удалось разблокировать все автомобили на трассе AP-6.

Экстренные службы, генеральное дорожное управление и Гражданская гвардия рекомендуют не пользоваться автомобилями без необходимости, однако в Испании завершаются рождественские праздники и многие вынуждены садиться за руль, чтобы вернутся домой. На трех десятках дорог разрешено движение лишь с цепями на шинах.

Повышенный уровень угрозы из-за снегопада введен в трех десятках провинций по всей стране.

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