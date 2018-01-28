В Финляндии состоится первый тур выборов президента

В Финляндии в воскресенье состоится первый тур выборов президента, возможный второй тур намечен на 11 февраля, пишет Интерфакс.

Безусловным фаворитом из восьми кандидатов считается действующий президент Саули Ниинистё, который отказался баллотироваться от партий и высказался за избирательное объединение. Несмотря на то, что в последнее время его рейтинг несколько снизился и, согласно последнему опросу, проведенному по заказу газеты "Хельсингин саномат", за него готовы проголосовать 58% граждан с правом голоса, главной интригой на выборах остается, сможет ли он победить уже в первом туре.

На втором месте с большим отрывом идет кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто. Его рейтинг составил 13%, за ним следует выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 7%. У остальных претендентов поддержка колеблется в пределах от 5% до 3%.

Как показывает опрос, проведенный по заказу телерадиокомпании Yle, если во втором туре встретятся Ниинистё и Хаависто, процентное распределение голосов будет 80% на 20% в пользу действующего президента.

В Финляндии правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан, из которых 1,5 млн уже приняли участие в выборах в ходе досрочного голосования, проходившего с 17 по 23 января. Президентом Финляндии может стать только уроженец страны. Один и тот же человек может быть избран президентом не более чем на два последовательных шестилетних срока.

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