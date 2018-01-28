В Финляндии состоится первый тур выборов президента

28 января 2018 08:54 (UTC+04:00)

В Финляндии в воскресенье состоится первый тур выборов президента, возможный второй тур намечен на 11 февраля, пишет Интерфакс.

Безусловным фаворитом из восьми кандидатов считается действующий президент Саули Ниинистё, который отказался баллотироваться от партий и высказался за избирательное объединение. Несмотря на то, что в последнее время его рейтинг несколько снизился и, согласно последнему опросу, проведенному по заказу газеты "Хельсингин саномат", за него готовы проголосовать 58% граждан с правом голоса, главной интригой на выборах остается, сможет ли он победить уже в первом туре.

На втором месте с большим отрывом идет кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто. Его рейтинг составил 13%, за ним следует выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 7%. У остальных претендентов поддержка колеблется в пределах от 5% до 3%.

Как показывает опрос, проведенный по заказу телерадиокомпании Yle, если во втором туре встретятся Ниинистё и Хаависто, процентное распределение голосов будет 80% на 20% в пользу действующего президента.

В Финляндии правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан, из которых 1,5 млн уже приняли участие в выборах в ходе досрочного голосования, проходившего с 17 по 23 января. Президентом Финляндии может стать только уроженец страны. Один и тот же человек может быть избран президентом не более чем на два последовательных шестилетних срока.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Большие панды Хуабао и Цзиньбаобао отправились в Финляндию (ФОТО)
Китай 18 января 16:48
На Финляндию обрушился сильный снегопад
В мире 12 декабря 2017 17:59
В финской Лапландии произошло землетрясение магнитудой 3,5
В мире 8 декабря 2017 10:49
FinnAir продолжит полеты в Казахстан
Бизнес 7 декабря 2017 15:48
Беларусь придает большое внимание расширению связей с Финляндией - Лукашенко
Беларусь 6 декабря 2017 09:31
Два жителя Финляндии выиграли рекордный джекпот национальной лотереи
Европа 3 декабря 2017 02:40
Нидерланды, Эстония и Финляндия оказались самыми безналичными странами еврозоны
В мире 29 ноября 2017 15:48
Хлеб из насекомых появится в магазинах Финляндии
В мире 23 ноября 2017 17:50
В Финляндии тушат крупный пожар на пищевом комбинате
Европа 11 ноября 2017 02:54
Росатом планирует привлечь студентов на строительство АЭС в Финляндии и Турции
В мире 28 октября 2017 13:27
Юные художники из Азербайджана удостоены дипломов конкурса в Финляндии (ФОТО)
Культура 28 октября 2017 12:25
Пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии, есть жертвы
Европа 26 октября 2017 11:04
Финляндия не исключает членства в НАТО
Европа 20 октября 2017 12:32
Белорусско-финляндский экономический форум пройдет 31 мая - 1 июня 2018 года
Беларусь 12 октября 2017 17:15
Таджикистан и Финляндия обсудили нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических связей
Таджикистан 12 октября 2017 09:52
Глава Кыргызпатента встретился со своими коллегами из Азербайджана и Финляндии
Кыргызстан 6 октября 2017 12:41
Финская полиция задержала еще двоих человек по делу о нападении в Турку
Европа 23 августа 2017 16:39
Суд арестовал напавшего на прохожих в Турку
Европа 22 августа 2017 14:40