В Финляндии началось голосование на выборах президента

Около 2 тыс. избирательных участков открылись утром в воскресенье в Финляндии на выборах президента. Об этом сообщило финское министерство юстиции, передает ТАСС.



Участки работают, в частности, в мэриях городов, библиотеках, на почте. Проголосовать можно с 09:00 до 20:00 по местному времени (10:00 - 21:00 мск). Досрочное голосование состоялось 17-23 января, в нем приняли участие 36,7% избирателей, или более 1,5 млн человек.

Всего на высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей. Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,2 млн человек из более чем 5,5-миллионного населения страны.

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