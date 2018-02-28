Еврокомиссия опубликовала первый проект текста соглашения по Brexit

28 февраля 2018 16:09 (UTC+04:00)

Еврокомиссия опубликовала в среду первый проект текста соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Его распространила пресс-служба ЕК в Брюсселе и представил на брифинге главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает ТАСС.

"Речь идет о проекте соглашения. Мы будем обсуждать этот юридический текст с текущего момента с 27 странами ЕС [без Великобритании] и Европарламентом. Мы должны завершить все переговоры к осени, чтобы успеть ратифицировать соглашение в срок", - заявил Барнье.

Документ под названием "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике" содержит 111 страниц и суммирует итоги завершившегося в декабре первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона: гарантии прав выходцев из стран ЕС в Великобритании и наоборот, открытый статус границы между Ирландией и Северной Ирландией, финансовые выплаты Лондона после Brexit. Это первое в истории соглашение о выходе государства из Евросоюза.

"Этот текст не содержит никаких сюрпризов для наших британских коллег. Он включает все позиции, согласованные в декабре", - сказал Барнье.

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