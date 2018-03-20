Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать бесплатным общественный транспорт

20 марта 2018 03:19 (UTC+04:00)

Мэр Парижа Анн Идальго собирается изучить возможность создания к 2020 году системы бесплатного общественного транспорта для всех слоев населения и гостей французской столицы, передает РИА Новости.

В интервью газете Echo Идальго рассказала, что "к лету 2018 года" она намерена изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта на территории всей агломерации. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году, на который намечены очередные муниципальные выборы.

"Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место", — заявила Идальго.

Издание уточняет, что во вторник в столичной мэрии состоится голосование по предложению ввести бесплатный проездной билет для 220 тысяч пожилых парижан.

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