Британский лайнер вынужденно приземлился в Канаде - СМИ

25 марта 2018 06:53 (UTC+04:00)

Лайнер британской авиакомпании Thomas Cook Airlines, следовавший из Манчестера в Лас-Вегас, совершил вынужденную посадку в Виннипеге (провинция Манитоба) из-за дебоша пассажиров на борту. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, пишет ТАСС.

После приземления полиция задержала пятерых пассажиров, их вывели из самолета в наручниках. Все задержанные - граждане Великобритании, они не оказали сопротивления местным стражам порядка.

Детали происшествия на борту пассажирского самолета Airbus A330 авиаперевозчик раскрывать не стал, лишь уточнив, что в ходе инцидента никто не пострадал. Борт уже вылетел в Лас-Вегас. Сколько пассажиров находились в самолете, не сообщается.

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