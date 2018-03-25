Пучдемона задержали на границе Германии

Полиция Германии задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона на границе страны. Об этом сообщил адвокат политика Жауме Алонсо Куэвильяс в Twitter, передает RT.

По его словам, Пучдемон был задержан на датско-германской границе, когда он направлялся в Бельгию из Финляндии.

В настоящее время экс-глава Каталонии находится в полицейском участке, проинформировал адвокат.

24 марта стало известно, что Финляндия получила запрос Испании на арест и экстрадицию Пучдемона. Вечером сообщалось, что он выехал из Финляндии в Бельгию.

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