Могерини оценила предложение, сделанное талибам главой Афганистана

27 марта 2018 10:30 (UTC+04:00)

Перспективы участия движения "Талибан" в мирном процессе в Афганистане могут стать беспрецедентной возможностью для улучшения ситуации в стране, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РИА Новости.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"В прошлом месяце президент Афганистана сделал смелое и конкретное предложение "Талибан" начать участие в мирном процессе в Афганистане. Это беспрецедентная возможность для мира", — сказала Могерини на открытии конференции.

Могерини отметила, что ЕС и международное сообщество должны поддерживать власти Афганистана в налаживании мирного процесса в стране.

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