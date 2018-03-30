Обвиняемого в хакерстве россиянина отправили из Чехии в США

30 марта 2018 15:15 (UTC+04:00)

Обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США, сообщил РИА Новости его адвокат Мартин Садилек. Он отметил, что об экстрадиции своего подзащитного узнал из сообщений СМИ, так как минюст не проинформировал его о принятом решении.

"Я только что узнал об экстрадиции сегодня ночью в США моего подзащитного Евгения Никулина. Минюст не проинформировал меня о том, что министр Роберт Пеликан принял подобное решение. Я сейчас пытаюсь прояснить возникшую ситуацию", — сказал Садилек.

Адвокат также сообщил о том, что сегодня получил из Конституционного суда отрицательное решение на поданную в феврале жалобу о нарушении прав Никулина.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение о том, что Никулин может быть выдан в США.

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