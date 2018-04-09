Подозреваемых в подготовке теракта в Берлине отпустили на свободу

9 апреля 2018 19:02 (UTC+04:00)

Подозреваемые в подготовке теракта на полумарафоне в Берлине отпущены на свободу в понедельник, пишет газета Berliner Kurier, передает РИА Новости.

Ранее газета Welt сообщила, что полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей полумарафона. По данным издания, главный подозреваемый "принадлежал к кругу" террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяты два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей полумарафона.

Представитель берлинской прокуратуры Мартин Штельтнер (Martin Steltner) уточнил, что в ходе полицейской операции были задержаны шесть мужчин в возрасте от 18 до 21 года. В их квартирах прошли обыски, которые не выявили ничего подозрительного. По результатам предварительного расследования, подозрения в причастности подозреваемых к подготовке атаки непосредственно на полумарафоне не подтвердилась.

Тем не менее, правоохранители продолжают расследование, в ближайшее время планируется провести оценку изъятых у подозреваемых телефонов и компьютеров.

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