Афины и Скопье обсудили сроки соглашения о переименовании Македонии

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и его коллега из Македонии Никола Димитров впервые обсудили в четверг возможные сроки соглашения о новом названии бывшей югославской республики, сообщил македонский министр, передает РИА Новости.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает бывшей югославской республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Министр Котзиас прибыл вечером в среду македонский город Охрид, где в четверг провел встречу с коллегой Димитровым за закрытыми дверями.

"Мы говорили обо всех вопросах и различиях в споре о названии, по одной части этих вопросов есть прогресс, так как они созрели, по другой еще есть различия. Мы впервые говорили о временных рамках и шагах, которые должны предпринять, и о том, как будет осуществляться решение, когда оно будет принято", — цитирует македонского министра Нова ТВ.

При этом сами обсуждаемые сроки Димитров не назвал.

"По мере того, как мы сближаемся и решаем наши проблемы, проблем остается меньше, но остаются самые сложные. Мы сделали позитивные шаги и надеемся, что нам удастся решить и самые сложные проблемы, их оставили напоследок", — приводит телеканал слова Котзиаса.

Главы МИД сообщили также, что рабочие группы министерств в четверг работали над текстом соглашения о противодействии ирредентизму и вступительными параграфами будущего двустороннего договора между Афинами и Скопье. Следующая встреча Димитрова и Котзиаса запланирована на 3-4 мая в Салониках.

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