В Средиземном море рядом с побережьем Ливии спасли около 500 мигрантов

14 апреля 2018 02:02 (UTC+04:00)

Около 500 мигрантов были спасены в пятницу в Средиземном море близ побережья Ливии, передает РИА Новости со ссылкой на службу береговой охраны Италии.

В трех спасательных операциях, координацию которыми осуществлял римский оперативный центр береговой охраны, приняли участие корабль военно-морской миграционной миссии ЕС в Средиземноморье EunavforMed и судно германской неправительственной организации Sea Watch 3.

Немецкие спасатели сообщили, что из-за резкого ухудшения погодных условий их судно не сможет в ближайшее время доставить беженцев в какой-то из итальянских портов. При этом на борту Sea Watch 3 не имеется достаточного количества питьевой воды и продовольствия для спасенных людей.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек. Больше всего беженцев — более 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что в прошлом году поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.

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