Глава МВД Великобритании ушла в отставку - СМИ

30 апреля 2018 02:16 (UTC+04:00)

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне скандала с отношением ее ведомства к депортации мигрантов, которые прожили в стране более полувека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По его информации, премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Радд. "Премьер-министр сегодня вечером (в воскресенье) приняла отставку министра внутренних дел", - приводит телеканал слова пресс-секретаря Мэй.

По мнению аналитиков, эта отставка должна ослабить премьер-министра, так как, во-первых, Радд была одной из ее ближайших соратниц, а, во-вторых, тот скандал, в центре которого она оказалась, имеет корни еще в то время, когда именно Мэй возглавляла МВД. Таким образом большинство комментариев политических аналитиков заключается в том, Радд пожертвовала своей карьерой, чтобы вывести из-под удара премьер-министра.
Иммиграционный скандал, в центре которого оказалась Радд, набирает обороты в Великобритании около двух недель. В его основе лежат проблемы, которые испытывают люди так называемого поколения Виндраш, названного по названию лайнера "Виндраш Эмпайр". На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона - их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД, некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

Позже стало известно, что внутри британского МВД были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год. Радд, выступая ранее в Палате общин, сообщила, что не была в курсе этих показателей. Однако в пятницу газета The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ выступила с утверждением, что Радд все же была ознакомлена с этими целевыми показателями.

Отставка Радд стала четвертой по счету в правительстве Мэй за последние полгода. В ноябре 2017 года кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала под предлогом секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, а затем о своем решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател. В январе этого года британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир также объявил о том, что покидает свой пост.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 29 апреля 17:52
Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью
Европа 27 апреля 12:46
Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой
США 27 апреля 07:31
Британия выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам
Европа 25 апреля 19:29
Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке
Ядерная программа 25 апреля 17:23
Мэй заявила, что Солсбери безопасен для жителей
Европа 25 апреля 15:55
Дмитрий Песков: В Кремле не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном
Россия 25 апреля 13:29
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 24 апреля 14:24
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
Россия 24 апреля 10:57
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Европа 23 апреля 17:02
Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО
Россия 23 апреля 13:37
Трамп может посетить Британию в июле
США 21 апреля 06:33
Глава МИД Австрии объяснила, почему Вена не выслала российских дипломатов
Россия 20 апреля 14:57
Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции
Другие страны 19 апреля 23:12
Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли
Китай 19 апреля 20:21
МИД России: отравление Скрипалей с высокой долей вероятности организовала Британия
Россия 19 апреля 18:26
Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США
Россия 19 апреля 16:47
Си Цзиньпин заявил Мэй о необходимости расследования "химатаки" в Сирии
Китай 19 апреля 15:42