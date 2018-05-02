Глава МВД Франции рассказал о розыске организаторов беспорядков в Париже

2 мая 2018 15:42 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Франции разыскивают организаторов беспорядков, которые произошли в ходе первомайской демонстрации в Париже, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, передает РИА Новости.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты жгли машины и урны. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

"Я напомню, что под стражу были взяты 109 человек… И мы также ищем организаторов (беспорядков)", — сказал Коллон в эфире телеканала BFMTV. "Все это (беспорядки) было очень хорошо организовано. Каждый раз, когда будет происходить насилие, оно не останется безнаказанным", — подчеркнул глава МВД Франции.

Коллон отметил, что полиция сразу не могла вмешаться, поскольку перед погромщиками шли мирные граждане и туристы. "Почему мы не могли их (погромщиков) заблокировать сразу? Потому что были люди, которые шли перед ними. Это были туристы, люди, которые просто гуляли и которые оказались перед манифестацией. Люди в масках пытались смешаться с толпой для того, чтобы, когда полиция вмешалась, были раненые и жертвы", — рассказал он. Вместе с тем Коллон подчеркнул, что только три участника акции и один представитель правоохранительных органов получили легкие ранения.

В среду министр внутренних дел Франции приехал на Госпитальный бульвар в Париже, чтобы поговорить с собственниками помещений, ресторанов, кафе, которым был нанесен ущерб в ходе беспорядков.

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