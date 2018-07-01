Во Франции грабитель сбежал из тюрьмы с помощью вертолета

1 июля 2018 15:34 (UTC+04:00)

Грабитель Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна (Франция), где он отбывал 25-летний срок заключения. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на источники.

Злоумышленник совершил побег с помощью нескольких пособников. Для бегства он воспользовался вертолетом.

В 2010 году Редуан Фаид совершил нападение на фургон инкассаторов, в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Фаид был арестован, однако спустя три года ему удалось бежать из тюрьмы, захватив пятерых заложников. Тогда для побега он использовал взрывчатку. Покинув тюрьму в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней.

В апреле 2018 парижский суд по совокупности совершенных им преступлений приговорил Редуана Фаида к 25 годам лишения свободы.

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