Курц заявил, что будет противостоять восстановлению внутренних границ в ЕС

3 июля 2018 15:20 (UTC+04:00)

Австрийское председательство не может гарантировать, что отдельные страны, как, например, Германия, не станут предпринимать национальные меры по контролю за границами, но будет работать над тем, чтобы в Европе в среднесрочной перспективе внутренних границ не было, заявил во вторник канцлер Себастьян Курц, передает РИА Новости.

Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер заявил ранее, что Германия среди прочих мер по противодействию нелегальной миграции расширит дополнительный контроль на границах.

Ранее министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться непродолжительное время до депортации в другие страны ЕС, где они изначально были зарегистрированы.

"Я вырос в Европе без внутренних границ и хочу пообещать вам, что австрийское председательство сделает все, что в его силах, чтобы в долгосрочной перспективе у нас была Европа без внутренних границ", — заявил Курц, выступая в ЕП в Страсбурге на слушаниях по приоритетам председательства Австрии в ЕС.

"Я не могу вам пообещать, когда это произойдёт, не могу предсказать, будут ли национальные меры, подобные тем, которые были объявлены Германией, но я могу пообещать, что я буду бороться, чтобы в средней и долгосрочной перспективе Европа была без внутренних границ, а внешние границы заслуживали, чтобы их так называли", — отметил он.

Он также посетовал, что структуры ЕС и отдельные страны союза часто перекладывают ответственность друг на друга, не уделяя внимания дискуссиям.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения с третьими странами.

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Azernews Newspaper
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