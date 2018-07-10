Генсек НАТО прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

10 июля 2018 17:38 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует предстоящую встречу президентов России и США в Хельсинки и любые меры, которые будут способствовать снижению напряженности. Такая встреча соответствует подходу альянса к отношениям с Россией, пояснил он, передает РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трамп запланирована на 16 июля.

"Я приветствую встречу президентов России и США, потому что это отвечает подходу НАТО к отношениям с Россией, сочетающему оборону и диалог. Мы должны быть сильными, мы должны быть твердыми, мы должны быть предсказуемыми, и укрепление обороны является наилучшей платформой для политического диалога, потому что мы не хотим новой холодной войны, нам нужны разные уровни диалога, чтобы избежать рисков, просчетов, инцидентов", — заявил Столтенберг.

"Я думаю, что встреча важна, потому что диалог важен в контексте высокого напряжения, любые меры, которые могут снизить напряженность, мы приветствуем, но также важно, чтобы НАТО оставалась единой", — добавил он.

Генсек НАТО сообщил, что союзники по альянсу в ходе ужина 11 июля смогут обсудить с президентом США отношения организации с Россией.

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