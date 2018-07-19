В Испании машина наехала на группу людей, есть пострадавшие

19 июля 2018 13:05 (UTC+04:00)

Автомобиль совершил наезд на группу людей в Испании, в результате пострадали пять пожилых женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную экстренную службу.

Инцидент произошел в среду вечером в одноименном центре провинции Хаэн, который входит в составе автономного сообщества Андалусия.

"В результате наезда, который произошел вчера вечером в административном центре провинции Хаэн, пострадали пять женщин (в возрасте от 65 до 80 лет)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице экстренной службы в Twitter. Все пострадавшие были госпитализированы.

Автомобиль скрылся с места происшествия. Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники, правоохранителям уже известна личность водителя и в течение дня он может быть задержан.

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